La7, Mentana fulmina l'Agcom e non si trattiene: “Guardatevi allo specchio”

Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha all’unanimità dato mandato agli uffici di avviare procedimenti sanzionatori nei confronti di Rai, Mediaset, La7 e Sky dopo aver esaminato i dati di monitoraggio relativi al periodo dal 18 al 23 settembre. La notizia viene letta da Enrico Mentana durante l’edizione del 29 settembre del Tg di La7, di cui è direttore, e scatena una forte reazione del giornalista, che non accetta il procedimento volto a colpire chi non ha rispettato la par condicio prima delle elezioni: “Per quanto ci riguarda siamo pronti ad ascoltare le motivazioni di questo singolare annuncio da parte dell’Agcom. Vogliamo ricordare che noi facciamo il nostro lavoro che è il giornalismo, non la farmacia e il bilancio del farmacista. Un bilancio che è male utilizzato da chi è nominato dalle forze politiche e dal Parlamento e dovrebbe guardarsi allo specchio prima di emettere sanzioni, quali che siano. Mi sento di parlare non solo a nome di La7 a questo riguardo. Non insegnateci a fare il nostro lavoro, se ci sono degli squilibri evidenti ne parliamo, se qualcuno non fa il suo lavoro con disciplina e onore è un conto, ma fare questo tipo di affermazioni è - chiosa Mentana che non è riuscito a trattenere la rabbia - veramente singolare. Ripeto è la pagliuzza e la trave…”.