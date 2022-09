DiMartedì, l'assurdità di Bompiani contro Meloni: “Ogni persona dovrà temere il potere”

28 settembre 2022 a

Che cosa rischiamo con la vittoria del centrodestra alle elezioni? La domanda è rivolta da Giovanni Floris, conduttore televisivo, alla scrittrice di Ginevra Bompiani nel corso della puntata del 27 settembre di diMartedì. Bompiani, già parecchio critica con Giorgia Meloni nelle scorse settimane, risponde così nel corso del talk show di La7: “Giorgia Meloni probabilmente non è fascista, ma tutto quello che noi crediamo sia fascista sì. Quali sono le implicazioni? Ci sarà un desiderio prioritario di potere, un fascista è una persona che vuole soprattutto il potere per esercitarlo sulle minoranze, perché è più facile. Le minoranze devono paura della Meloni, il problema è che tutti siamo minoranze. Le masse sono solo la gente vista da lontano, ma se ti avvicini ognuno è una minoranza. E quindi credo - conclude la scrittrice - ognuno avrà da temere”. Nel momento in cui Bompiani parla di chi esercita il potere sulle minoranze si è inserito il giornalista Alessandro Giuli, con una battuta tagliente: “L’identikit del segretario del Pd no?”.