Sabrina Ferilli provoca i fan: l'ultimo selfie è nel bagno. E i fan si scatenano

Un selfie "que vales”. Sabrina Ferilli sta diventando sempre più social muovendosi sapientemente tra post amarcord come quello sul terzo scudetto della Roma, in occasione del quale sfilò in bikini color nude, e selfie che esaltano la sua bellezza ma al tempo stesso spiritosi e ironici. Impegnata nelle registrazioni di Tu si que vales, il talent show di Canale 5 che riaprirà la stagione televisiva autunnale, si è concessa un attimo di relax “nel bagnetto del camper”.

Sul suo profilo Instagram, Sabrina Ferilli ha pubblicato uno scatto delizioso dalla roulotte usata come camerino: abitino midi nero sbottonato con grazia sul decollété, fisico asciutto, capelli sciolti sulle spalle e soprattutto il celebre sorriso. Fresco come un sorso d’acqua e contagioso. Oggettivamente incantevole. La caption della 58enne attrice romana è una battuta in linea con la sua personalità: “Se la luce è carina selfie al volo dal bagnetto del camper!”. Migliaia i like e centinaia i commenti di apprezzamento, compresi quelli di molte altre donne dello spettacolo. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Ferilli tornerà in tv con il programma dell’amica Maria De Filippi e con una fiction.

