Sabrina Ferilli, 58 anni e non sentirli: la foto in vacanza manda in estasi i fan

"Tra il cielo e il mare ci siamo noi" scrive su Instagram pubblicando la foto delle vacanze. Sabrina Ferilli, 58 anni, in posa senza un filo di trucco e in formissima manda in estasi i suoi fan. L'attrice romana si sta godendo un po' di meritato relax e, in barca, scatta il selfie delle vacanze dove dimostra come la bellezza, quella vera, sia senza tempo. Una foto al naturale, senza filtri che riscuote solo applausi virtuali.

L'attrice romana viene da un anno televisivo impegnativo e ricco di soddisfazioni. È stata la co – conduttrice della serata finale di Sanremo 2022. Poi "Tu sì que vales", il programma di Maria De Filippi in cui ha il ruolo i giudice e per il quale è stata riconfermata. La prossima stagione sarà impegnata sul set di una fiction Mediaset, con la regia di Ricky Tognazzi e della moglie Simona Izzo, mentre andrà in onda "Gloria", il progetto Rai al quale aveva lavorato mesi fa dopo anni di assenza dalla tv pubblica.