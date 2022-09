Otto e mezzo, Giannini si attacca al 25 Aprile: "Un'onda nera sta montando"

27 settembre 2022 a

"Ingerenze straniere? Gli italiani hanno condonato Giorgia Meloni, votandola, ma all'estero questo fa un certo effetto. Anche perché c'è un'onda nera che sta montando in Europa, non è soltanto la Meloni". Il direttore de La Stampa Massimo Giannini è ospite nello studio di Otto e Mezzo da Lilli Gruber sul LA7 e sembra molto vicino dal perdere la calma mentre si parla del trionfo della leader di centrodestra. Prima ci ha provato Travaglio e poi, subito dopo, il direttore che però prova a spiegare come sia stato possibile l'exploit di Fratelli d'Italia.

Un “partito post-fascista” guiderà il governo italiano, mentre per quello del Fatto Quotidiano il maggior problema non è quello ideologico ma le “ricette fallimentari” che sono state riproposte dal centrodestra, che a suo dire non farà bene al governo. “Ho citato i titoli che hanno fatto i grandi organi di informazione internazionale - ha dichiarato Giannini - avranno il diritto di chiamare il partito della Meloni post-fascista fino a quando lei non farà quello che molti le chiedono da tempo, cioè mettere la parola fine sulle radici fasciste”.