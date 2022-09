Elezioni, Di Battista farnetica contro Giorgia Meloni. La provocazione dell'ex M5s

Giada Oricchio 26 settembre 2022 a

Tutte le forze politiche si sono complimentate con Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, per la vittoria alle elezioni politiche. Domenica 25 settembre, il suo partito è stato votato dal 26,02% degli italiani che si sono recati alle urne. Voce fuori dal coro quella del pasionario Alessandro Di Battista che ha affidato a Facebook il suo pensiero non richiesto da alcuno. L’ex esponente del M5s che il presidente Conte si è ben guardato dal candidare, ha commentato telegrafico il risultato elettorale in un post sulla sua pagina social: “In nome di poco più della metà del Popolo italiano”.

L’ex pentastellato, oggi opinionista fisso del talk politico “diMartedì” ha quindi voluto ridimensionare la vittoria del centrodestra ricordando che l’affluenza è stata bassa e che tra gli italiani dominano la disaffezione verso questa politica e la sfiducia verso le Istituzioni. Domenica 25 settembre tra gli aventi diritto a esprimere il proprio voto per Camera e Senato solo il 63,91% ha fatto il proprio dovere (nel 2018 il 72,94%, dato già poco entusiasmante).

Poco dopo in una video-analisi sulla sua pagina da oltre 1,5 milioni di follower, Di Battista è tornato all’attacco: “Meloni ha vinto senza fare nulla, non ha neanche azzeccato particolarmente la campagna elettorale, le hanno consegnato il Paese e negli ultimi giorni con la crociata contro il RdC ha pure perso molti consensi al Sud. Letta è ridicolo quando dice che se ha vinto la Meloni è colpa di Conte perché ha fatto cadere il governo. Immagino che adesso Letta sia expedia o skyscanner a cercare un biglietto per Parigi in business class considerando quello che è diventato il Pd. Per la Lega tracollo colossale, Salvini non ne ha azzeccata una dal Papeete in poi ed è stato punito per la sua pavidità”. Alessandro Di Battista ha concluso sostenendo che gli italiani non sono andati a votare “perché non si sentono rappresentati”.