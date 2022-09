Dritto e rovescio, lo sfogo di Berlusconi spiazza Del Debbio: "Spiacevole"

23 settembre 2022 a

Parte con uno sfogo amarissimo l'intervista del Cav ospite da Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio", giovedì 22 settembre. La campgna elettorale è agli sgoccioli e Silvio Berlusconi, dopo il palco di piazza del Popolo con gli alleati, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, si presente in collegamento in tv per fare il punto della situazione. "Com'è andata questa campagna elettorale?" domanda il conduttore di Rete 4 e il leader di Forza Italia dice tutta la verità: "Breve, troppo breve, faticosa. E addirittura spiacevole, perché la sinistra l'ha trasformata come al solito in uno scontro basato su discredito, attacco personale e disinformazione. Solo io tra i vari leader in campo - denuncia il Cav - ho fatto di tutto per parlare solo, solo, solo di contenuti".