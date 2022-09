L'annuncio a sorpresa di Aurora Ramazzotti su Instagram: "Ovvio che..."

23 settembre 2022 a

a

a

Dopo il silenzio finalmente arriva l'annuncio ufficiale. Aurora Ramazzotti è incinta e lo annuncia pubblicando un video su Instagram insieme al compagno Goffredo Cerza. Il video, ironico, ripercorre il gossip e i rumors che l'hanno perseguitata in questi anni. “Aurora sei incinta?” le chiedono la nonna, la mamma, l’amico. Ma è soltanto alla fine, quando il fidanzato le porta il pranzo a letto cercando di soddisfare le sue prime voglie, che ammette di esserlo svelando il set messo in piedi per dare il lieto annuncio. "Amore, ma non è sei incinta?" chiede Cerza. "Ma ce la fai, ovvio che sono incinta. Lo sa tutta Italia!" risponde lei.

Nel post corredato al video Ramazzotti si scusa con tutti e spiega: “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene”. Poi una serie di ringraziamenti agli amici che l'hanno aiutata a realizzare il video. E sempre su Instagram arriva il commento di Michelle Hunziker che nelle sue storie prima ricondivide il video della figlia scrivendo "Solo a scriverlo piango! Vi amo" e poi commenta in prima persona sempre nelle storie: "Oggi è una giornata super emotional. Siamo felicissimi, io lo sapevo da tempo ma ora lo possiamo dire, finalmente. La vita è meravigliosa" esclama raggiante nonna Michelle.