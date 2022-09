L'Aria che Tira, “nulla da dirgli”. Il rancore di Piroso per Telese: gli occhi non mentono

23 settembre 2022 a

Frizioni del passato emergono nel corso dell’edizione del 23 settembre de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Myrta Merlino. “Mi viene da pensare che la domanda di Antonello Piroso era a Maurizio Molinari ma era rivolta a Luca Telese” il commento della giornalista napoletana e padrona di casa, che porta all’immediata puntualizzazione di Piroso: “No no, era rivolta Molinari, se avessi qualcosa da chiedere o da dire a Telese glielo direi, ma non ho nulla da dire a Telese”. Merlino non si accorge pienamente della frecciata del giornalista di Virgin Radio e interroga Telese, che ha invece sentito bene quando detto dal collega: “Non posso litigare con Antonello (Piroso), se non altro perché gli devo la gratitudine, senza conoscermi, di avermi fatto lavorare a La7 quando ero nessuno”. Piroso viene inquadrato dalla regia del canale televisivo in cui ha lavorato per anni e rimane praticamente impassibile, tranne per un breve istante in cui strabuzza gli occhi nel sentire la frase che cercava di smorzare la polemica.