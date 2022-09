L'Aria Che Tira, Conte arriva in ritardo e Myrta Merlino sfotte: umiliato in diretta

22 settembre 2022 a

A tre giorni dalle prossime elezioni politiche del 25 settembre è scattato l'ultimo round di questa campagna elettorale per i leader dei partiti politici. Per tutti l'obiettivo è convincere gli elettori e ogni occasione deve essere sfruttata nel migliore dei modi. Nella puntata de "L'Aria che Tira", giovedì 22 settembre, la conduttrice Myrta Merlino ha in programma un'intervista con il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Ma il presidente Conte è in ritardo.

#lariachetira @MyrtaMerlino a Giuseppe Conte e Rocco Casalino: "La cosa bella di Conte è che lui ci ha abituati ai suoi ritardi coi Dpcm, uno pensa che ora che non è più premier sarà più preciso, invece caro Rocco (i.e., Casalino) è rimasto identico" https://t.co/IstdFHgcUO — La7 (@La7tv) September 22, 2022

Merlino temporeggia parlando del reddito di cittadinanza con gli ospiti in studio. Poi, ad un tratto, viene avvertita dell'arrivo del presidente del Movimento 5 stelle. È in questo momento che va in scena un piccolo siparietto tra la conduttrice e il leader grillino. "È arrivato" annuncia Merlino mentre le telecamere inquadrano il presidente giunto in studio che allarga le braccia verso Merlino. Ma la conduttrice lo rimprovera: "Qui mi prendono in giro, è un quarto d'ora che l'aspetto!". Conte prova a giustificarsi: "Un quarto d'ora? Allora mi hanno dato un orario falsato" dice Conte entrando in studio. "Prego si accomodi" dice sorridendo la Merlino che gli lancia un'altra frecciata: "La cosa bella di Conte è che lui ci ha abituati ai suoi ritardi coi Dpcm, uno pensa che ora che non è più premier sarà più preciso, invece caro Rocco (Casalino ndr) è rimasto identico".