Crosetto: Italia da rivoltare come un calzino. Sul gas Scholz peggio di Orban

Guido Crosetto, 59 anni, ha contribuito a far nascere Fratelli d'Italia e secondo alcuni sarebbe il Richelieu di Giorgia Meloni: "Assolutamente no, sono stato uno dei fondatori di Fdi 9 anni fa e ho seguito a lungo quel progetto. Poi 4 anni fa mi sono dimesso da parlamentare e non mi sono ricandidato. Ora do una mano perché mi fa imbestialire venga negato a Giorgia il diritto di partecipare alla competizione politica", spiega l'imprenditore ed ex sottosegretario in una intervista a La Stampa.

Crosetto punta il dito sulla campagna di fango nei confronta del centrodestra e di Meloni: "Sono mesi che le danno della fascista e dicono 'chissà cosa succede se vince', mentre penso sia una delle migliori risorse del Paese". Ma lui andrà al governo? "Non aspiro a niente e non ne ho bisogno. Potrei dare qualche consiglio, anche perché penso che questo Paese vada rivoltato come un calzino e mi auguro che lo sappiano fare e lo possano fare. Ma io vivo tranquillamente nel privato", risponde il presidente della Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza.

Sulla crisi del gasa e la guerra in Ucraina, Crosetto spiega che l'Ue dovrebbe essere unita contro Mosca ma "da una parte c'è chi fa la faccia dura ai russi e dall'altra chi tratta il prezzo del gas a un terzo del nostro". Si riferisce alla Germania, ma - chiede l'intervistatore - non fa più danni l'atteggiamento filo-Putin di Orban? "No, la Germania è il perno fondamentale dell'Ue, mentre l'Ungheria conta relativamente. Se la trattativa sul gas fosse vera significherebbe la rottura dello spirito europeo e un'idea scorretta della competizione trai vari Paesi". Per Crosetto non serve fare nuovo debito per affrontare la crisi del gas, ma si potrebbero richiedere i fondi strutturali Ue.

Sui nomi di un possibile governo di centrodestra Crosetto non si sbilancia: Silvio Berlusconi che ruolo avrà? "Intanto ha un futuro su TikTok, dove dimostra di essere immortale. Qualunque altra previsione su di lui è impossibile", afferma mentre su Matteo Salvini ministro degli Interni dichiara: "Vediamo i risultati elettorali poi penso che i nomi non arriveranno prima di un mese".