Meghan Markle, proposta choc a Carlo. Scambio per Harry: ora il re è al bivio

La richiesta di una udienza personale era stata motivata dalla necessità di ricucire le divergenze e mettere in chiaro le motivazioni che hanno portato alla Megxit. Ma in realtà l'obiettivo di Meghan Markle con il nuovo re Carlo III sembra una proposta "interessata". nei giorni scorsi Neil Sean, corrispondente di Nbc News e Msnbc, aveva rivelato che la duchessa di Sussex aveva chiesto un incontro a tu per tu con il sovrano prima di tornare in California. Senza il marito Harry, dunque.

Secondo un'indiscrezione riportata da Dagospia, l'ex attrice americana avrebbe chiesto di vedere il nuovo sovrano d'Inghilterra in privato per una proposta in particolare, una sorta di scambio. Meghan sarebbe disposta a non pubblicare il prossimo libro-rivelazione sulle Famiglia reale britannica ormai vicino all'uscita. Ma c'è una condizione: Harry, suo marito, dovrà essere reinserito nei ranghi della Corona. Il principe infatti non è più un membro effettivo della royal family dal momento in cui ha deciso di lasciare Buckingham Palace e il Regno Unito per trasferirsi prima in Canada, poi in America con Meghan e i figli, Archie e Lilibet.

La lettera inviata al sovrano dopo i funerali della regina Elisabetta I è stata "una richiesta molto coraggiosa da parte di Meghan" aveva spiegato Sean che aveva rivelato che l'obiettivo della duchessa era "mettere in chiaro le motivazioni che hanno portato lei e il marito a compiere le scelte degli ultimi due anni". Ma forse c'è anche dell'altro.