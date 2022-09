Mossa a sorpresa di Meghan Markle, la richiesta "coraggiosa" a re Carlo

20 settembre 2022 a

a

a

Mossa a sorpresa di Meghan Markle che a quanto sembra non ha alcuna intenzione di sparire dalla scena e tornarsene Oltreoceano dopo i funerali della regina Elisabetta che rappresentano uno spartiacque fondamentale per la monarchia britannica. La duchessa di Sussex, moglie del principe Harry, avrebbe infatti chiesto a re Carlo III un'udienza personale nella quale intende affrontare i motivi che hanno portato la coppia ad allontanarsi traumaticamente dalla Famiglia reale.

Zakharova ridicolizza Re Carlo, il caso penna anche con i diplomatici russi

Prima di tornare in California l'attrice americana ha preparato una lettera formale al suocero, riporta Neil Sean, corrispondente di Nbc News e Msnbc, che cita una fonte anonima ma “ben informata'' e vicina a Markle. "Si tratta di una richiesta molto coraggiosa da parte di Meghan" commenta il giornalista il quale rivela anche la duchessa nell'incontro vorrebbe 'mettere in chiaro le motivazioni che hanno portato lei e il marito a compiere le scelte degli ultimi due anni". Ma come dettosi tratta di una "udienza personale", ossia senza la partecipazione di Harry.

Hatty e William, è disgelo? Quel segnale al funerale di Elisabetta

Sean ammette però che "sinceramente non so se l’udienza avrà davvero luogo”, e i punti non chiari della vicenda sono almeno due. Il primo è che non è certo che la lettera sia stata effettivamente inviata al sovrano. Il secondo, altrettanto fondamentale, è che non è dato sapere se Carlo abbia risposto.