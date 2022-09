Hatty e William, è disgelo? Quel segnale al funerale di Elisabetta

Postura, scelte, abiti: ecco cosa ci dicono le esequie della Regina sullo stato dei rapporti tra i fratelli

20 settembre 2022 a

a

a

Oggi Harry e Meghan ripartiranno per la California e solo il tempo dirà se la morte dell'adorata nonna, la Regina Elisabetta. è stata utile per riavvicinare i due figli di Diana dopo un litigio che ha scosso l'intera monarchia inglese.

Ai funerali della Regina, però, qualche segnale importante c'è stato. La vicinanza fisica dei rispettivi "clan" durante le esequie è stata interpretata dai "royal watchers" come una dimostrazione di disgelo. William e Kate avrebbero anche apprezzato la scelta "estetica" low profile della cognata per l'ultimo saluto alla regina. Un modo, quello di Meghan. per farsi notare il meno possibile e non attirare su di sè le attenzioni in una giornata così particolare.

Nei giorni scorsi, peraltro, i due fratelli avevano avuto modo di confrontarsi come non accadeva da tempo. E anche in occasione del corteo funebre Harry ha camminato al fianco di William, seguendo insieme dopo la cerimonia il feretro sino all’arco di Wellington, a Hyde Park Corner.