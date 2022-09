X Factor 2022: Linda Riverditi canta Coraline, i giudici in lacrime. La reazione dei Maneskin

Alice Antico 17 settembre 2022 a

Torna il pubblico in sala, al gran completo, per l'edizione 2022 di “X Factor”; pubblico che ha riscaldato di molto l'atmosfera della prima puntata delle audizioni che è andata in onda su Sky nella serata dello scorso 15 settembre; e che ha battezzato un cast tutto nuovo, formato da quattro 'esordienti', Francesca Michielin, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico, e da un grande ritorno, quello di Fedez. Il meccanismo del programma, per ora, non propone alcuna novità, se non quella delle personalità musicali dei concorrenti, che nel bene e nel male rispecchiano i cambiamenti della scena pop italiana. Come quasi sempre, nelle audizioni le storie dei pretendenti incidono inevitabilmente sul risultato, con i giudici ed il pubblico che si commuovono o si divertono a seconda delle esibizioni sul palco. Storie di vita personale che arricchiscono di molto la narrazione, permettendo di sfuggire alla noia e di avere qualcosa di più di un semplice concorso per giovani cantanti sconosciuti.

Linda Riverditi ė stata indubbiamente la grande rivelazione della prima puntata di “X Factor 2022”: la sua interpretazione di “Coraline” ha commosso i quattro giudici indistintamente, ma anche il padre della canzone Damiano David. Subito dopo la sua performance, infatti, è arrivata una pioggia di commenti su Twitter da parte del pubblico; tra questi, non sono passati indifferenti due volti, o meglio due nomi e due commenti: quello di Damiano David, frontman dei Maneskin, e quello della fidanzata Giorgia Soleri, molto legata al brano “Coraline”. “Grazie Linda, brividi ovunque“, scrive Giorgia su Twitter.

Poi distanza di meno di 24 ore, è arrivato anche il commento di Damiano: “Linda, tu forse non lo sai ma mi hai fatto un regalo gigante – ha scritto il frontman– Hai reso questo pezzo ancora più vero, grazie. Spero ti arrivi questo messaggio“. Un’esibizione da brividi, dunque, quella di Linda, che non sembra far rimpiangere la diversa ma altrettanto emozionante versione di Damiano. Linda Riverditi ha incantato il pubblico di “X Factor” con una performance destinata ad entrare meritatamente ne “Il meglio di X Factor”, sebbene quella del 15 sia stata solamente la prima puntata di questa edizione di “X Factor 2022”.

Ma non solo il pubblico, perché la performance di Linda ha visto la nuova e brillante giuria commuoversi di fronte alla “Coraline” dei Maneskin cantata e rivisitata magistralmente al piano: Linda, su Twitter, è già diventata una vera icona.