Omnibus, attivista imbufalito con la politica: “Assente sulla crisi climatica, gravissimo”

19 settembre 2022

Carlo Petrini, attivista fondatore Slow Food, è imbufalito con la politica per le carenze sui temi ambientali, un argomento sfiorato di striscio durante la campagna elettorale che porta al voto del prossimo 25 settembre. Petrini lancia le sue accuse nel corso della puntata del 19 settembre di Omnibus, talk show di La7 condotto da Gaia Tortora, nei giorni dell'alluvione che ha messo in ginocchio le Marche: “La politica in generale, e non mi riferisco soltanto a quella italiana, ha un atteggiamento di non prendere in considerazione gli appelli che giungono dal mondo scientifico, dalla moltitudine di giovani che da ogni parte del mondo richiede a tutti di essere più responsabili. Questa assenza della politica ha un peso grave, gravissimo in questo momento particolare. L’aspetto della crisi climatica sta andando verso un momento in cui tutto sarà irreversibile, questo significa un cambio di realtà per quanto riguarda le coltivazioni, i territori, l’assetto idrogeologico del territorio. La situazione - ribadisce prima di concludere Petrini - è a mio modo di vedere gravissima”.