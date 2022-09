“Stiamo commettendo un reato”. Parenzo sorprende Crosetto: cosa succede a In Onda

17 settembre 2022 a

“Guido Crosetto sul famoso no di Mario Draghi”. Nella puntata del 17 settembre di In Onda, talk show serale del weekend di La7, David Parenzo rientra in studio dopo la pubblicità e dà subito la parola al suo ospite, che è però impegnato in una telefonata e viene inquadrato dalle telecamere: “Ci sente Crosetto? Forse è al telefono. Stiamo commettendo un reato, lo stiamo intercettando in diretta. Crosetto!”. L’imprenditore e fondatore di Fratelli d’Italia la prende a ridere e spiega tutto: “Era mia moglie, le mogli vengono prima di chiunque altro, mi chiedeva la password del computer perché i miei figli vogliono vedere un film. Se vuole la do in diretta così faccio come Maurizio Gasparri”. “Ma gliel’ha data la password?” interviene Concita De Gregorio, altra conduttrice del programma. “Non sono riuscito - risponde con il sorriso - adesso appena finisco di rispondere gliela scrivo”. “Basta che non sia Peppa Pig” si inserisce anche la giornalista Annalisa Cuzzocrea, presente in studio, nel simpatico siparietto.