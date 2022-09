Omnibus, Stefano Feltri seppellisce Conte e il Superbonus: “Più grande spreco di soldi pubblici della storia” 

14 settembre 2022 a

Stefano Feltri dà addosso a Giuseppe Conte sul tema del Superbonus. Ieri in Senato è stata sbloccata la questione e il leader del Movimento 5 Stelle ha esultato per il semaforo verde, beccandosi a riguardo il duro attacco del direttore di Domani nel corso della puntata del 14 settembre di Omnibus, programma televisivo mattutino di La7 condotto da Alessandra Sardoni: “Il Superbonus funziona in modo che se io e Armando Siri andiamo al ristorante il conto lo mandiamo a Giuseppe Provenzano. Chiaramente ordiniamo champagne e aragoste e lui paga tutto. Questo è il meccanismo del superbonus, grazie che sostiene l’edilizia, anche la formulazione di un bonus ristorante sosterrebbe la ristorazione, ma sarebbe comunque uno spreco. E si generano anche frodi, è come se io e Siri mandassimo il conto del ristorante a Provenzano senza aver mangiato niente. Conte ha deciso di cercare i voti della lobby dell’edilizia e di intestarsi il più grande spreco di soldi pubblici della storia della Repubblica, oltre 35 miliardi che hanno finanziato 244mila interventi, quindi pochissimi, solo il 15% sono condomini, il resto case private. A Roma - ricorda Feltri - i grandi imprenditori hanno rifatto tutte le facciate con i bonus edilizi, non esattamente il tipo di uso che si doveva fare delle tasse”.