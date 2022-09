Ucraina, nuovi attacchi della Russia nel Donetsk: "Massicci bombardamenti"

14 settembre 2022 a

Dopo il successo della controffensiva delle forze di Kiev in varie regioni dell'Ucraina i russi sferranno nuovi attacchi per riconquistare il terreno perso. "La Russia sta attaccando tutte le zone della regione di Donetsk in cui passa la linea del fronte e in particolare c'è stato un massiccio bombardamento della città di Avdiivka" riferisce il responsabile della regione di Donetsk Pavlo Kyrylenko, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa ucraina Unian.

"Ad Avdiivka un massiccio bombardamento di artiglieria ha colpito di nuovo di mattina la parte antica e quella centrale della città. Stiamo accertando informazioni su vittime e danni", ha dichiarato Kyrylenko. Nel frattempo l'ufficio del Procuratore generale ucraino diffonde i drammatici dati sulle vittime più inncenti di questa guerra. "Sono 384 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell'invasione russa del Paese. 749 i feriti" spiegano dall'ufficio del Procuratore generale precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Kiev e Chernihiv.