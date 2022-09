Stasera Italia, “elezioni nel mirino”. Augusto Minzolini tira fuori tutta la verità sul report Usa

13 settembre 2022 a

A pochi giorni dal voto in Italia dagli USA arriva una notizia che può avere effetti deflagranti. Alti dirigenti statunitensi, sulla base di accertamenti dell'intelligence americana, hanno reso noto che la Russia ha trasferito segretamente oltre 300 milioni di dollari a partiti politici, dirigenti e politici stranieri in oltre una ventina di Paesi dal 2014. Tale novità è commentata da Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, nel corso della puntata del 13 settembre di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli: “Noi abbiamo da una parte la Russia che gioca la partita aprendo e chiudendo i rubinetti del gas, tenendo conto che siamo in una frase cruciale del conflitto in Ucraina, dall’altra parte si utilizza questo strumento, che anche rispetto al passato è molto di più. Immagino che qualcosa arrivi, però mi colpisce anche, se noi stiamo a questo punto rischiamo di essere sballottati da una parte e dall’altra. Purtroppo ci capita una situazione di questo tipo che probabilmente mira a noi, non è che c’è qualche altro paese che vota, votiamo noi, è una cosa che riguarda noi. Probabilmente - conclude Minzolini - nello scacchiere internazionale in questa fase l’Italia ricopre un ruolo importante”.