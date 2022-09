L'intelligence Usa e il rapporto segreto: “Dalla Russia 300 milioni di finanziamenti ai politici di 20 Paesi”

13 settembre 2022 a

Dal 2014 a oggi la Russia ha finanziato con 300 milioni di dollari partiti politici e candidati in oltre 20 Paesi per accrescere la propria influenza nel mondo. A svelarlo è un rapporto dell’intelligence degli Stati Uniti emerso in giornata. «Gli Usa ritengono che queste siano stime minime e che la Russia ha probabilmente versato segretamente ancora più fondi che non sono stati rintracciati», ha affermato un alto funzionario di Washington.

Americani e britannici hanno guidato il blitz ucraino a Kharkiv

Il segretario di Stato Antony Blinken ha citato fonti dell’intelligence in un messaggio inviato ad ambasciate e consolati americani, molti dei quali si trovano in Europa, Africa e sud dell’Asia. Non vengono fatti nomi o citati Paesi ma il dipartimento è sicuro di poterli fornire presto. Altri rumors dal dipartimento sostengono che la cifra di 300 milioni è considerata quella minima: in realtà il trasferimento di denaro sarebbe molto più ampio. Tremano quindi tutti i partiti e quegli esponenti politici che hanno avuti legami con la Russia di Vladimir Putin negli ultimi anni, quelli che hanno preceduto l’invasione in Ucraina e il conseguente scoppio della guerra.