Totti-Blasi, è guerra aperta. Ilary "può rovinare una cinquantina di famiglie"

Francesco Totti nella sua intervista al Corriere della sera ha promesso che d'ora in poi non parlerà più della separazione da Ilary Blasi, anche quando e se l'ex replicherà alle accuse. La conduttrice tv e showgirl non ha risposto ufficialmente ma ha affidato a persone a lei vicine una frase sibillina che fa intendere che la telenovela è tutt'altro che finita.

Blasi ufficialmente non risponde alle accuse di Totti sui tradimenti scoperti guardando nel suo cellulare, sulle responsabilità per la fine del matrimonio ma anche sulla sottrazione di una preziosa collezione di Rolex. Il legale di Ilary, Alessandro Simeone, affida a Repubblica una dichiarazione della showgirl: "Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli". L’avvocato spiega al quotidiano che le parole dell'ex capitano della Roma non cambieranno, almeno nell'immediato, la strategia comunicativa e legale scelta da Blasi.

Ilary a chi l'ha sentita in queste ore avrebbe confidato: "La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni". Tra le ipotesi in ballo, quella che in un prossimo futuro vada a parlare a "Verissimo", la trasmissione condotta su Canale 5 dall’amica Silvia Toffanin. "Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie", scrive il quotidiano che allude al materiale potenzialmente esplosivo che potrebbe uscire dall'intervista.