Accuse e veleni tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L'ex capitano della Roma ha rilasciato una intervista-fiume in cui ha affermato che sarebbe stata l'ormai ex moglie a tradire per prima, e che gli avrebbe anche portato via una preziosa collezione di orologi di lusso tra cui Rolex di grande valore. La conduttrice tv non ha commentato direttamente, ma si parla di una contro-intervista a Verissimo con materiale esplosivo capace di rovinare una cinquantina di famiglie, è la voce affidata a chi le è vicino in queste ore. La separazione pare destinata a finire in tribunale.