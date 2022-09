La provocazione di Caterina Balivo, su La7 con i baffi finti per Lingo

12 settembre 2022 a

Caterina Balivo in studio con i baffi finti. Per la prima puntata di "Lingo- Parole in gioco", il nuovo quiz game preserale di La7, la Balivo si è presentata al pubblico indossando un paio di baffi finti. Il motivo? "A quest'ora ci sono tutti uomini in tv e quindi mi devo adeguare", ha detto la conduttrice in maniera provocatoria.



#lingo Caterina Balivo lancia la prima puntata di Lingo: "A quest'ora, in questo genere di programmi, ci sono solo uomini. Nel 2022 facciamo ancora differenza di genere?" https://t.co/avz9MX6wKf — La7 (@La7tv) September 12, 2022

Per il lancio del suo nuovo programma la Balivo ha parlato di una nuova avventura, avendo cambiato sia genere di programma che rete televisiva: "Una vera e propria sfida. Sono su una rete diversa, La7, da quelle a cui sono abituata. E poi non ho mai condotto un game. Ho provato a camuffarmi da uomo ma mi risulta un po' difficile" dice sorridendo. Poi lancia un messaggio al pubblico: "Ma nel 2022 facciamo ancora differenza di genere? L'importante è essere bravi e noi speriamo di diventarlo" ha spiegato Balivo.