Francesco Totti cala l'asso e si affida a Bernardini De Pace per la separazione da Ilary Blasi

La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata al centro del gossip per tutta l'estate. Adesso, finite le vacanze per i due ex, è arrivato il momento di formalizzare la separazione. Secondo il sito di Affari Italiani, l'ex capitano giallorosso si è affidato all'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, uno degli avvocati matrimonialisti più famosi d’Italia, mentre Ilary Blasi ha scelto il legale Alessandro Simeone.

Secondo un'indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi, in edicola domani 31 agosto, i legali dei due ex avrebbero formalizzato un atto di pace che prevede che la casa principale rimanga ai figli. E quindi i genitori Ilary e Francesco si dovrebbero alternare per la loro custodia stabilendo giorni diversi. Ma il condizionale in questi casi è d'obbligo. L'obiettivo sarebbe quello di evitare una soluzione estrema giudiziale, soprattutto per tutelare i tre figli.