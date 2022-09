Francesco Totti e Ilary Blasi tornano a vivere insieme all'Eur

06 settembre 2022 a

Colpo di scena per qualcuno. Tutto previsto per altri. Francesco Totti e Ilary Blasi sono tornati a vivere insieme nella villa all'Eur, dopo aver concluso le rispettive vacanze.

Ricominciano le scuole, la figlia più piccola Isabel ha già iniziato le lezioni e la coppia che ha annunciato la separazione ha deciso di ripartire sotto lo stesso tetto in attesa di capire le prossime mosse. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, "Francesco e Ilary dovranno fare una scelta definitiva, proprio come il loro goodbye dopo diciassette anni di matrimonio. Procedere di comune intesa verso una separazione consensuale. O virare bruscamente verso quella giudiziale (ipotesi non così improbabile, al momento), con le conseguenze del caso: tre anni o giù di lì di scontri in tribunale per dividere, oltre alle proprie strade, anche il sostanzioso patrimonio di famiglia".

Totti si è affidato all'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, che affianca il suo storico legale della Roma Antonio Conte, mentre Blasi dal milanese Alessandro Simeone. La conduttrice dell'Isola dei Famosi è in attesa di riprendere il suo lavoro a Mediaset, resta da capire se troveranno conferma le indiscrezioni di una sua prossima intervista a Verissimo dall'amica Silvia Toffanin.

Totti preferirebbe una separazione consensuale per evitare la lunga causa di divorzio ma adesso attende le mosse della moglie. Che continua a incontrare ogni giorno nella lussuosa villa dell'Eur.