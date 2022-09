Bomba di Paragone: stanno per imporre il lockdown energetico, come funziona

10 settembre 2022 a

Votare Italexit per fare "un bello scherzetto al Palazzo". Gianluigi Paragone in un video pubblicato sui suoi canali social fa un appello agli indecisi in vista delle elezioni politiche del 25 settembre nel giorno in cui è scattato il silenzio sui sondaggi, "commissionati dai partiti" e quindi non affidabili, afferma Paragone.

Secondo le ultime stime la sacca del non voto, tra indecisi e potenziali astenuti, è del 40 per cento, molti dei quali giovani ai quali la politica non ha mai dato risposte e che non si sentono rappresentati dai partiti. A questi si rivolge il leader di Italexit chiedendo di partecipare al voto, qualsiasi partito scelgano. "Se questo 40 per cento si sbloccasse e capisse la sua forza, daremmo un nuovo senso a queste elezioni. Un panico!" spiega Paragone che spara a zero sul M5s: "Giuseppe Conte fa finta di essere un dissidente rispetto al governo di Mario Draghi ma non ha ritirato i suoi ministri" in quota 5Stelle. "Anche Giorgia Meloni è dentro il sistema, continua a parlare con Sergio Matatrella per tranquillizzarlo e tranquillizzare determinati ambienti", afferma Paragone.

A questo link il video di Gianluigi Paragone

Nel finale il leader di Italexit promette rivelazioni su un tema che preoccupa tutti, quello della crisi energetica e del razionamento del gas. "Il lockdown energetico lo hanno già praticamente studiato. Vi mostrerà una cartina con le zone, esattamente come il primo lockdown", quello del Covid, ma che riguarderà riscaldamenti ed elettricità, "con zone rosse, gialle e verdi. Ci sarà una stratificazione di regioni e province basata sulla capacità" energetica dei territori, afferma Paragone.