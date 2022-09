L'Aria che Tira, Pietro Senaldi mette Enrico Letta alla porta: “Il Pd lavora per cacciarlo”

08 settembre 2022 a

Il Partito Democratico è già al lavoro per cacciare Enrico Letta. Tale tesi è sostenuta da Pietro Senaldi in un articolo su Libero e per commentare lo scenario il codirettore del quotidiano è stato intervistato da Myrta Merlino nel corso della puntata dell’8 settembre de L’Aria che Tira, il talk show mattutino di La7. “Quanto so veloci nel Pd ragazzi, non si fermano un attimo…” la chiosa di Merlino nella propria introduzione, poi la parola passa a Senaldi: “Ma no invece ha resistito più degli altri. Mi sembra un avvicendamento naturale. Ogni paio d'anni nel Pd cambiano segretario, mi sembra che sia così da vent'anni. Alla fine secondo me è un vantaggio non cambiare leader ogni cinque minuti”. “C’è molto dibattito interno risponderebbero loro, meno che nel centrodestra” chiude il discorso Merlino, scatenando il sorriso del giornalista.