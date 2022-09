Elezioni, Nicola Porro fa a pezzi le vip contro Giorgia Meloni: "Perché non hanno capito un fico secco"

08 settembre 2022 a

Dalla cantante all'attrice, il coretto delle vip (di sinistra) anti-Giorgia Meloni che si è scatenato negli ultimi giorni ha fatto abbastanza discutere e si è spinto come un film fino alla laguna di Venezia dove è andato in scena il Festival numero 79 del Cinema. Elodie, Chiara Ferragni, Loredana Bertè, Levante, La Rappresentante di Lista, Giorgia e pure Incontrada: è la lista delle star unite al grido di fermiamo Meloni che però secondo il vicedirettore de Il Giornale e conduttore tv Nicola Porro non avrebbe alcun senso. In tre parole il giornalista zittisce il coretto sinistro: "Sono spaventate a morte" spiega analizzando il cosiddetto "fattore fico secco" delle star schierate contro la leader di Fratelli d'Italia che però è in testa a tutti gli ultimi sondaggi elettorali a meno 17 giorni dal voto.

Ma cos'è il "fattore fico secco?". Si tratta di quel vizietto che ormai attanaglia gran parte del “partito dei vip”. "Molto bravi a cantare, ballare, recitare. E molto meno a fiutare il sentimento degli elettori - spiega Porro - Le celebrity non hanno capito un fico secco di quello che accade fuori dal loro circoletto. Vivono nel palazzo dorato dello spettacolo ma poi il Paese è un’altra cosa" sottolinea Porro. "L’Italia è piena di operai, studenti, impiegati, imprenditori, commercianti, artigiani e autonomi". E alla fine l'esempio calzante e l'affondo micidiale: "Si scambiano bravi artisti o affermati influencer per catalizzatori politici. Non è così. È molto più semplice vendere una borsa o un paio di scarpe che raccattare consensi. Gli esperti sono quasi tutti concordi nel dire che gli influencer spostano di poco i voti".