Elezioni, il prof Roy De Vita spiana Laura Boldrini e azzera il Pd. Crosetto applaude

03 settembre 2022 a

a

a

Roy de Vita ne ha per tutti in questa campagna elettorale. Il primario di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Roma “Regina Elena“ è diventato ormai un personaggio sui social per i suoi commenti politici pungenti a proposito di pandemia, Covid e non solo. Nell'ultima settimana è diventato la star di Twitter per aver contestato elegantemente il ministro della Salute Roberto Speranza ed essere poi stato bannato - alla faccia della democrazia dai follower - dello stesso. E sempre elegantemente ha spianato l'ex presidente della Camera, la deputata e candidata Pd Laura Boldrini, conquistando ancora una volta il popolo di Twitter. "Onorevole Boldrini - ha scritto il prof - questi slogan privi di contenuto hanno stancato. Non dico di andare su TikTok - affonda il chirurgo - ma dare almeno un concetto concreto alle sue parole sarebbe un modo per allontanarsi da una politica di altri tempi a cui la vedo drammaticamente legata".

On Boldrini questi slogan privi di contenuto hanno stancato. Non dico di andare su TikTok ma dare almeno un concetto concreto alle sue parole sarebbe un modo per allontanarsi da una politica di altri tempi a cui la vedo drammaticamente legata. — Roy De Vita (@RoyDeVita) September 2, 2022

La campagna elettorale sui social di Boldrini, a giudicare dagli ultimi tweet, è un attacco continuo a Fratelli d'Italia, il partito di centrodestra che domina tutti i sondaggi in vista delle elezioni del 25 settembre. L'ultimo in ordine di tempo è quello contro la leader FdI Giorgia Meloni. "Per FdI no obbligo vaccinale e no green pass - ha cinguettato Boldrini - Se negli ultimi due anni avesse governato Meloni, l’Italia si sarebbe arresa alla pandemia senza contrastarla. Con una nuova ondata, secondo loro bisognerebbe restare a guardare?".