Elisa Esposito, la professoressa del corsivo umilia i politici su TikTok: "Tornate in tv"

In pochissimo tempo è diventata famosa in tutta Italia, soprattutto tra i giovanissimi. Sui social è una star da 1 milione di follower. Elisa Esposito, classe 2003, viene definita la professoressa del corsivo, il linguaggio che ha inventato e che è subito diventato di moda tra i giovani. Il corsivo è un nuovo modo di parlare "in codice", una sorta di versione aggiornata del più 'vecchio' alfabeto farfallino, che consiste nell'allungare le vocali e pronunciare le parole come 'una cantilena'.

Come riporta il quotidiano La Repubblica Esposito, la prof del corsivo, bacchetta i politici che sono sbarcati su TikTok in campagna elettorale. "Discutere di cose serie non funziona. Gli unici video che vanno virali su TikTok sono balletti e canzoni, oltre alle categorie, come la cucina. O il make up. La politica proprio no. È una battaglia persa". Elisa Esposito non si espone e non fa riferimento a "nessun politico in particolare" ma offre un consiglio prezioso a chi pensa che il profilo su TikTok possa far guadagnare voti in vista delle elezioni del 25 settembre: "I giovani su TikTok non li stanno a guardare, lo usano solo per intrattenimento. Tornino alla televisione" conclude la prof del corsivo.