Controcorrente, l'analisi choc di Alessandra Ghisleri: "Non c'è possibilità di futuro"

03 settembre 2022 a

"Gli italiani hanno molte paure e quando si ha paura si fanno scelte scellerate. Il tema vero è che non c'è la possibilità di pianificare un futuro, né per le aziende né per le famiglie". L'analisi drammatica è quella delineata dalla sondaggista Alessandra Ghisleri nel corso della puntata di venerdì 2 settembre a Controcorrente.

"Non c'è la possibilità di pianificare un futuro per imprese e famiglie"



La direttrice di Euromedia Research evidenzia anche un altro aspetto importante: "Quando si usano determinate parole come abolizione della burocrazia, abolizione del cuneo fiscale eccetera. Sono già state tentate negli anni e non si sono portate a termine e questo allontana la politica dai cittadini. Che non ci credono più". Ma la paura più grande degli italiani sono le bollette: "Ovvero che il costo cresca a tal punto da non tornare più indietro" avverte la sondaggista.