Flavio Briatore ha salvato 100 migranti con il suo yacht: "Situazione disastrosa"

Flavio Briatore ha salvato circa 100 migranti con il suo yacht. Qualche giorno fa, l'imprenditore, era in navigazione nel Mediterraneo a sud della Calabria quando ha ricevuto una richiesta della Capitaneria di Crotone. È lui stesso, in un'intervista a Verità & Affari, a raccontare l'accaduto: un'esperienza "che non dimenticherò mai per tutta la vita. Non abbiamo nemmeno filmato perché era devastante ciò che si presentava ai nostri occhi" ha rivelato Briatore.

Briatore, ancora sconvolto, racconta cosa è successo nei dettagli: "Ci hanno pregato, dandoci le coordinate, di andare a controllare una barca, che pensavano essere uno yacht, che chiedeva aiuto ed era a sette otto miglia da noi. A quel punto abbiamo deviato e siamo andati sul posto trovando una piccola barca a vela, circa sedici metri, piena di gente, almeno un centinaio di persone. Nemmeno gli animali dell’Ottocento erano trattati così".

L'imprenditore ha spiegato di aver vissuto una situazione drammatica e di aver provato a tranquillizzare i migranti: "La gente urlava disperata, c’erano bambini, e noi cercavamo di calmarli dicendo che la motovedetta stava arrivando. Abbiamo cercato di parlare con loro, non avevano spazio, uno attaccato all’altro. Abbiamo dato tutte le informazioni alla capitaneria, il mare era molto brutto, loro navigavano grosso modo a quattro nodi per ora, erano a 80 miglia da Crotone e avrebbero impiegato venti ore a arrivare. Situazione disastrosa" ha proseguito. Secondo quanto è stato ricostruito le forze dell’ordine, l’imbarcazione a vela era stata abbandonata in acque italiane dopo che i migranti erano stati trasportati con barche a motore su una barca a vela.