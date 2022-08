La nuova vita di Fedez dopo il tumore al pancreas: niente più pazzie con cibo e alcol

Alice Antico 29 agosto 2022 a





Dopo un periodo difficile per i Ferragnez, causato da un improvviso tumore al pancreas diagnosticato a Fedez nella scorsa primavera, la famiglia è partita per le vacanze estive ad Ibiza. Prima di lasciare Milano, tuttavia, Fedez è tornato all’Ospedale San Raffaele, nosocomio in cui era stato operato d’urgenza, per una visita di controllo: “Visita di controllo prima delle vacanze andata. Per sempre grato a tutto lo staff del reparto ‘pancreas’ del professor Falconi”, aveva scritto il cantante. Così Federico, Chiara, ed i piccoli Leone e Vittoria si stanno godendo il soggiorno in Spagna. Tra un tuffo nel mare e l’altro il rapper ha voluto aprire un box domande sulle sue stories di Instagram, per rispondere alle curiosità dei followers. La gran parte degli interrogativi rivolti al rapper hanno riguardato, com'era attendibile, il tumore che l'ha colpito.

Federico ha raccontato come dopo l’operazione subita la sua vita sia cambiata. Gli sono stati rimossi diversi organi (duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino) e questo ha implicato un radicale cambio di alimentazione, come ha spiegato lo stesso cantante nelle Instagram stories: “Fortunatamente non sono diventato diabetico, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol”, ha detto il 32enne. Ma non solo. Il marito di Chiara Ferragni ha anche rivelato un dettaglio piuttosto intimo della sua quotidianità. "Mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino - ha aggiunto - ogni volta che vado al bagno è una festa".

Tornando serio, Fedez ha poi sottolineato: "Ma quel che più conta è che ora vada tutto per il meglio. Sto bene, a settembre ho delle visite di controllo, ma sto molto bene e spero di stare bene a lungo". Parlando con i fan, il cantante di Rozzano ha anche affrontato una polemica che lo ha travolto, insieme alla moglie, nei giorni scorsi. Fedez, Chiara Ferragni e il loro gruppo di amici sono stati presi di mira per aver postato sui social le immagini di una escursione sull'isola di Es Vedrà, non lontana da Ibiza. La compagnia ha scattato foto e girato video sull'orlo di un precipizio, a poche ore di distanza dalla morte di un 30enne sull'Altopiano di Asiago (Vicenza). I fan non hanno gradito il gesto della coppia, ma Fedez non si è detto pentito. "Siamo stati accompagnati da una guida esperta", ha spiegato. A intervenire nel dibattito suscitato dal video c'è stata anche la mamma di Chiara, Marina Di Guardo, interpellata da Francesca Ferragni. "Se lo vede la mia mamma” ha scritto la sorella di Chiara citando proprio la donna che, prontamente, è intervenuta per esprimere il suo disaccordo sul gesto della figlia e del genero. "Esatto! L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio… Senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato”. Questo è stato il suo commento di disapprovazione che ha incontrato il plauso di centinaia di utenti.