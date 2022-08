Controcorrente, Rampini avverte: "L'emergenza alimentare non esiste". Bordata al Meeting di Rimini

24 agosto 2022 a

a

a

"Questo Meeting tra i suoi temi ha scelto l'emergenza alimentare ma l'emergenza alimentare non esiste". L'inviato del Corriere della Sera Federico Rampini picchia duro sul titolo scelto dall'evento di Rimini 2022 che ospita sul palco i leader dei partiti. Il giornalista, esperto di geopolitica e in collegamento con la trasmissione di Rete4 Controcorrente, lo spiega bene che il tema dell'emergenza alimentare è puramente demagogico e mette in allerta i telespettatori. "Sostanzialmente è già finita, quel poco che è durata - evidenzia Rampini - e non è finita solo per l'accordo sponsorizzato da Turchia e Onu per il transito delle navi nel Mar Nero, i prezzi del grano erano già scesi prima dell'accordo ai livelli antecedenti l'invasione russa in Ucraina. Lo dico perché dobbiamo stare molto attenti anche in questa campagna elettorale, in quanto finalmente riusciamo ad affrontare temi seri, a non lasciarci fuorviare da leggende messe in giro come l'apocalisse alimentare, il cibo che manca, le carestie di massa".