Controcorrente, Giovanni Fraiese contro Matteo Bassetti: "Avete fatto propaganda e non scienza"

"Quella che avete fatto voi non è scienza ma è solo propaganda". Nello studio di Controcorrente su Rete 4 c'è Giovanni Frajese, medico endocrinologo, professore all'Università di Roma "Foro Italico" e vice presidente dell'Associazione "ContiamoCi!", mentre in collegamento il prof Matteo Bassetti direttore della Clinica di malattie infettive al policlinico San Martino di Genova. E la polemica fra medici esplode subito nel corso della puntata speciale di domenica 21 agosto.

"La informo che su PubMed sono presente, è inutile che faccia queste scenate che sono patetiche. Vediamo invece di alzare il livello della discussione" spiega Frajese indispettito da Bassetti che lo interrompe e non lo fa parlare. PubMed è un servizio di ricerca gratuito di letteratura scientifica biomedica dal 1949 ad oggi e per l'infettivologo il "collega" non ha mai scritto nessun articolo sulle malattie infettive. Si parla di vaccini e malattie infettive e la conduttrice Veronica Gentili spiega qual è il pomo della discordia tra i prof. "Bassetti dice che Frajese non ha pubblicato nel merito dei vaccini in quanto endocrinologo".

"Guardi io faccio un'altra cosa - spiega il medico - il peer-review dunque sono in grado di esaminare se un paper è scritto bene oppure no a prescindere da quello che c'è scritto sopra. E la mia critica è metodologica. Evidentemente il prof Bassetti non li ha letti bene quegli articoli, altrimenti dopo 65 giorni di sperimentazione e il finto 95% di efficacia che è tanto decantato non lo avrebbe decantato perché era un'efficacia relativa al placebo. Se ne sono accorti tutti gli italiani che il 95% di efficacia dallo sviluppare i sintomi era una baggianata. Le consiglio di calmare i toni e di tornare al livello scientifico perché quella che avete fatto voi non è scienza ma solo propaganda". E poi rincara la dose: "Sulla bilancia ci sono due piatti, da una parte c'è scritto etica medica e dall'altra conflitto d'interesse".