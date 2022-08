Mezz'ora in più, si vota e il ministro Speranza torna in uno studio tv. Attacco a Meloni e Salvini sui vaccini

21 agosto 2022 a

Roberto Speranza torna in uno studio tv per la campagna elettorale. Il ministro della Salute interviene domenica 21 agosto a In Mezz'ora in più, il programma condotto da Lucia Annunziata su Rai3, e viene accolto dal capo politico del M5s, Giuseppe Conte, che aveva appena terminato la sua intervista. "Ho portato un suo amico, l'ho fatto venire qui... Speranza oggi è un po' pallido, perché è stato sempre al chiuso ed è la prima volata che riappare fisicamente..." lo presenza Annunziata con i due colleghi. "Invece tu sei abbronzato..." è la battuta di Speranza all'ex premier.

"Torno in uno studio televisivo dopo due anni e mezzo", esordisce il ministro. Forza della campagna elettorale. La conduttrice lo stimola sulle polemiche delle liste dei candidati del centrosinistra. "Vincenzo Amendola è campano e si candida in Basilicata, lei è lucano e si candida in Campania, luogo pieno di 'paracadutati' tanto che nel vostro partito ci sono critiche...", dice Annunziata. "C'è un punto inosservato, quello delle liste bloccate e su questo io mi sono dimesso da capogruppo del Pd", argomenta Speranza. "Io aiuterò Enzo Amendola, dopodiché abbiamo fondato questa lista del Pd e dell’Italia democratica e progressista che va molto oltre il Pd e io, da segretario di Articolo 1, ho co-fondato questa lista. La scelta che abbiamo fatto con Enrico Letta è che le personalità più in vista si candidassero nelle città più importanti".

Nel corso dell'intervista il ministro è tornato ad attaccare il centrodestra sul Covid: "Tutte le forze politiche dicano con chiarezza che l’evidenza scientifica resta fondamentale e che sui vaccini non si arretra di un millimetro. Sfido" Giorgia Meloni e Matteo Salvini "a dire quello che pensano. Perché c’è questa ambiguità?".