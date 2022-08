Giulio Tremonti da Lucia Annunziata: mi candito con FdI. Intervenire sulle bollette o effetti drammatici

21 agosto 2022 a

Giulio Tremonti, già ministro dell'Economia dei governi di Silvio Berlusconi, correrà con Fratelli d'Italia per le elezioni del 25 settembre. La voce era nell'aria, e l'economista l'ha confermata nel corso di Mezz'ora in più, il programma condotto da Luccia Annunziata domenica 21 agosto su Rai3. "Sì sono candidato. Domani avrò tutte le coordinate", esordisce Tremonti che in seguito spiega che bisogna "preparare gli italiani a quello che succederà, temo eventi non positivi".

"Perché ha detto sì" al partito Giorgia Meloni, chiede la conduttrice. "Io penso che a settembre, ottobre e novembre il grande problema per le famiglie italiane sarà quello delle bollette, e riguarda tutti: la politica, la società, l'Europa. Il dramma è provocato dalla guerra in Ucraina, le sanzioni dell'Occidente alla Russia sono state necessarie ma le contro-sanzioni" di Vladimir Putin nei confronti dell'Europa "sono drammatiche", spiega l'economista.

"Il punto essenziale è quanto noi faremo nei prossimi messi, credo che sia stata sottovalutata questa partita" e gli effetti "saranno molto gravi". Tre le linee di intervento che Tremonti indica: inflazione, tassazione, speculazione. La partita dell'energia è determinata dalle mosse drammatiche del Cremlino "ma noi facciamo di peggio, tassiamo l'energia in modo inaccettabile. Non consideriamo gli aumenti e l'inflazione e non consideriamo la speculazione. Il governo italiano dovrebbe preparare gli italiani a quello che succederà. Eventi non positivi".

A tal riguardo l'ex ministro propone di "togliere la tassazione sull’energia, in particolare ai redditi più bassi e poi intervenire sulla speculazione, perché su questo non viene fatto abbastanza". Per Tremonti il decreto sugli extraprofitti "doveva dare dieci miliardi ma ne ha dato uno solo e non ne darà più di uno solo, perché è un decreto sbagliato".