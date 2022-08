Addio a Niccolò Ghedini, lo storico avvocato di Silvio Berlusconi morto a 62 anni. Il Cav: dolore immenso

17 agosto 2022 a

Lutto nella politica, è morto Niccolò Ghedini. Il parlamentare di Forza Italia e storico avvocato di Silvio Berlusconi aveva 62 anni. Da tempo, si apprende, era ricoverato al San Raffaele di Milano.

"Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme", ha scritto su Facebook, il presidente di Fi, Silvio Berlusconi, rendendo nota la morte di Ghedini. "Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te. Niccolò caro, Niccolò carissimo, ti abbiamo voluto tanto bene, te ne vorremo sempre. Addio, ciao. Per noi sei sempre qui, tra noi, nei nostri cuori. Un forte, fortissimo abbraccio", scrive ancora Berlusconi.

Dopo la diffusione della notizia sono arrivate parole di cordoglio di tanti esponenti del partito. "Un dolore grande la scomparsa di Ghedini che lascia tutti noi sgomenti, pur sapendo che da tempo combatteva con la malattia. Un abbraccio alla famiglia e ai suoi cari. Ciao Niccolò, ci mancherai. Sei e rimarrai amico di una vita", scrive su twitter Renato Brunetta. "La scomparsa di Niccolò Ghedini ci lascia un dolore immenso. Se ne va un grande amico con il quale abbiamo condiviso tante battaglie importanti per il Paese. Rimarrà per sempre il suo grande contributo a migliorare la giustizia in Italia. Ciao Niccolò, riposa in pace", commenta il coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani.

"Addio a Niccolò Ghedini, uno degli amici con cui ho condiviso trent’anni di storia politica, e una delle persone più disinteressate che siano state accanto a Berlusconi. Ha lottato come un leone, scompare in campagna elettorale, come un combattente indomito che cade sul campo", ha dichiarato Gianfranco Rotondi, vicepresidente del gruppo di Fi alla Camera.