Programma Azione e Italia Viva, "senza speranza". Vittorio Sgarbi affonda Renzi e Calenda

Vittorio Sgarbi boccia Matteo Renzi e Carlo Calenda: “Il loro programma è nullo”. Il noto critico d’arte e deputato del gruppo Misto, in un’intervista a Nicola Porro, pubblicata sul suo canale YouTube, ha azzerato le chance di un buon risultato elettorale il prossimo 25 settembre per i leader di Azione e Italia Viva.

Sgarbi trova che i due politici siano simpatici e anche bravi, ma sono caratteristiche insufficienti nelle urne: “Uno è condannato a una totale mancanza di simpatia elettorale, quello che inizia per R, e l'altro probabilmente avrebbe dovuto fare quello che ha fatto senza andirivieni, secondo me questo non gli giova, era giusto, ma tutto questo andare e tornare non piacerà agli elettori”. Il riferimento è al patto con il Pd che Calenda ha strappato meno di 72 ore dopo la firma.

Calenda-Renzi, il piano per bloccare tutto: "pareggio" al Senato e ritorno di Draghi

Non va meglio sui programmi: “Io vedo l’articolazione della proposta come modestissima quelli di centrosinistra, modesta tendente al meglio quella di destra e nulla quella di centro” ha detto il sindaco di Sutri dopo aver confermato che si candiderà. Infine una stoccata a Matteo Renzi: “Parla sempre dell’agenda Draghi perché ha i giorni contati, sa che la sua agenda finisce il 25 settembre, quindi userà l’agenda di un altro per vivere la vita di un altro altrimenti non saprebbe cosa fare”.