Matteo Bassetti ministro della Salute, "voleva farlo davvero". I messaggi a Fratelli d'Italia

C'ha provato davvero Matteo Bassetti. Già si vedeva al dicastero dell'Eur, anche perché: «serve un infettivologo al ministero» ipse dixit. L'imperativo di tale affermazione, è ovviamente frutto di un pensiero del tutto personale ed esclusivo del professore ligure. Ha mandato messaggi ai referenti sanità di Fratelli d'Italia, chiedendo un seggio per sé. In maniera diretta. Quasi fosse un automatismo.

La notorietà mediatica raggiunta, deve avergli fatto pensare che davvero, sarebbe bastato così poco. Dimenticando prematuramente gli attacchi a Matteo Salvini e Giorgia Meloni: «Sono di centrodestra ma per colpa loro, mi sento orfano». O le alzate di ingegno di tipo scientifico: «Ci vorrebbe l'obbligo vaccinale con i carabinieri che ti vengono a prendere a casa». Guarderà in qualche trasmissione, collegato dal suo studio di Genova, i colleghi Crisanti e Lopalco fare quel percorso politico da lui sognato. Lui resterà in reparto. Fino a quando anche le trasmissioni tivù, smetteranno di chiamarlo. Gli rimarranno le copertine delle riviste, dove si faceva ritrarre nudo, di sole mascherine vestito. E quell'impressione, di essersela comunque giocata. In verità, molto male.