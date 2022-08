In Onda, "pericolo Giorgia Meloni solo adesso?". La domanda che inchioda il Pd, imbarazzo totale

Giada Oricchio 13 agosto 2022 a

a

a

Francesca Schianchi contro Debora Serracchiani: “Perché il Pd si preoccupa solo adesso di Giorgia Meloni come pericolo fascista?”. Durante la puntata di venerdì 12 agosto di In Onda, il talk politico preserale di LA7, la giornalista Schianchi ha punzecchiato la deputata del Partito democratico: “Finché non è caduto il governo ed è iniziata la campagna elettorale non vi abbiamo sentito parlare di rigurgiti di fascismo, non abbiamo visto questa paura o sentito la richiesta di levare la fiamma tricolore dal simbolo di Fratelli d’Italia. Anzi abbiamo assistito a iniziative tra Meloni e Letta, improntate a una certa simpatia e un grande rispetto. Il segretario è stato ad Atreju… non è che questa preoccupazione arriva adesso per il voto? Non potevate dirlo prima? Mi viene il sospetto che lo diciate per le elezioni…”.

Serracchiani si è morsa le labbra tradendo un certo disappunto per la domanda e ha ribattuto di non essere d’accordo: “Parlano i fatti, parlano le alleanze che si fanno alle amministrative o al Parlamento europeo, l’andare a braccetto con certi capi di Stato o ai convegni della destra estrema… questi sono i fatti”.

E sulla polemica per la fiamma tricolore nel simbolo di FdI, la deputata dem ha osservato: “Meloni ha detto di aver consegnato il fascismo alla storia e allora faccia i gesti che lo dimostrano. Per quanto riguarda il confronto con Letta, è assolutamente normale in politica, basta che sia fatto in totale trasparenza”.