Letta "copia" Meloni, Guido Crosetto lo stende: cosa ha detto in tre lingue...Video lunare del leader Pd

L'imprenditore Guido Crosetto stende Enrico Letta e il Pd con un tweet al veleno. Il motivo dell'attacco di Crosetto riguarda la strategia elettorale dei dem in vista delle elezioni del 25 settembre: il segretario del Pd infatti ha lanciato il suo videomessaggio in inglese, spagnolo e francese "copiando" l'idea di Giorgia Meloni. Ma l'ex sottosegretario, tra i co-fondatori di Fratelli d'Italia, incalza Letta sui contenuti del messaggio, evidenziando come nell'intervento Letta si è concentrato sulle "ragioni per cui la destra italiana è pericolosa e poco credibile in Europa" e non insistendo invece sulle idee e sul programma elettorale del suo partito.



C’è chi fa discorsi in tre lingue per raccontare ciò che vorrebbe fare e lanciare un messaggio positivo all’estero e chi lo fa per dire che se vincerà l’avversario l’ltalia uscirà da UE, Nato, ONU, mondo, sistema solare.

Il secondo non danneggia l’avversario ma l’Italia. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) August 13, 2022

