Terracina, la sindaca Tintari scarcerata e Crosetto picchia duro: "Avete capito perché"

10 agosto 2022 a

a

a

Crollano le accuse e l'ex sindaca di Terracina Roberta Tintari, arrestata il 19 luglio scorso nell'ambito di una indagine della Procura di Latina per corruzione, torna libera. Per i giudici del Riesame la "misura è illegittima" e gli arresti domiciliari sono stati revocati. "Avete presente il caso Terracina di qualche settimana fa?" cinguetta su Twitter Guido Crosetto, il co-fondatore di Fratelli d'Italia. "Arresto del Sindaco, avviso di garanzia all’ex sindaco, parlamentare, Procaccini? In molti avete commentato. Anche i giornali. Ora, per il tribunale del riesame, non c’è alcun reato. Era solo un evento pre-elettorale" precisa l'imprenditore che nel corso di questa campagna elettorale non risparmia stoccate.

Avete presente il “caso Terracina” di qualche settimana fa?

Arresto del Sindaco, avviso di garanzia all’ex Sindaco, parlamentare, Procaccini?

In molti avete commentato.

Anche i giornali.

Ora, per il tribunale del riesame, non c’è alcun reato.

Era solo un “evento” pre elettorale — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) August 10, 2022

Tintari (FdI) il 20 luglio scorso aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di prima cittadina. Nell'ambito dell'inchiesta le vengono contestati i reati di turbata libertà degli incanti e falso.