Chi sostituisce Veronica Gentili a Controcorrente? Spunta un'altra conduttrice

Giada Oricchio 13 agosto 2022 a

a

a

Alessandra Viero al posto di Veronica Gentili a Controcorrente, il talk show del preserale di Rete4. Con le elezioni politiche fissate per il 25 settembre, gli approfondimenti politici sono rimasti nei palinsesti tv di Rai, Mediaset e LA7. Impossibile spegnerli e impensabile che i conduttori titolari non si prendessero una pausa in vista dell’autunno “caldo”.

Così Alessandra Viero, 41 anni di origine veneta, volto noto della trasmissione Quarto Grado, da giovedì 11 agosto, ha raccolto il testimone della staffetta da Gentili per queste settimane d’informazione. Bionda, occhi azzurri, la giornalista ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e canzoni per raccontare la nuova sfida: “Sono felice di tuffarmi in questa avventura perché l’estate 2022 è particolarmente elettrizzante. La campagna elettorale si svolgerà in questi due mesi in vista delle elezioni politiche del 25 settembre e avremo molto da fare. Se è una buona opportunità? Meglio, è un privilegio. Seguire l’evoluzione politica in questo periodo con tutti i movimenti e le dinamiche che ne conseguono è pura adrenalina, soprattutto per noi giornalisti”.

La neo conduttrice si descrive come una lavoratrice “seria e rigorosa”, al contrario nella vita privata “perdo le staffe spesso e volentieri”. È sposata con Fabio e ha un figlio di nome Roberto: “Nei ritagli li raggiungerò a Senigallia”.