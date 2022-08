Bebe Vio sorprende i fan. La foto diventa subito virale su Instagram: "Vado a farmi un tuffo... torno subito"

Valentina Bertoli 12 agosto 2022 a

Ironia sottile e coraggio da vendere. Sul profilo Instagram di Bebe Vio spunta una foto che lascia di stucco gli utenti. La campionessa paralimpica, da sempre grintosa ed autoironica, conquista i social postando uno scatto che diventa subito virale. Un lettino da spiaggia, una borsa in paglia e la sagoma di un ombrellone sullo sfondo lasciano intuire l’aria di vacanza, ma ad attirare l’attenzione dei più sono un avviso con su scritto “Torno subito” in grassetto e due protesi in bella vista. Un atto provocatorio, si capisce, ma pensato con lo scopo di normalizzare la disabilità e renderla un tema di facile trattazione anche per i giovanissimi. La fotografia selezionata dalla schermitrice colpisce nel segno ed è un inno alla libertà.

L’estate più calda di tutti i tempi sta mettendo a dura prova chiunque. Le temperature da bollino rosso rendono le ore della giornata insostenibili: strade roventi, automobili incandescenti, terreni infiammabili. Il mare è l’unica via di fuga. Lo sa bene Bebe Vio. La schermitrice italiana e specialista del fioretto è approdata all’isola d’Elba con un obiettivo: portare a termine una missione importante per la salvaguardia dell’ambiente. Insieme a ragazzi e ragazze di tutte le età, Bebe Vio si è recata in un luogo di inenarrabile bellezza per raccogliere i rifiuti abbandonati sulle spiagge. Al dovere è sempre bene accompagnare il piacere, si sa. La campionessa paralimpica, venticinquenne dalle mille risorse, ha così pensato di lasciarsi scappare un tuffo nell’acqua cristallina dell’isola. Tutto è stato documentato da una fotografia pubblicata dalla sportiva stessa sul suo profilo Instagram: “Io vado a farmi un tuffo…torno subito”.

A lasciare attoniti alcuni followers ed a scatenare gli apprezzamenti e l’incoraggiamento di altri (vip compresi) è stata la decisione della campionessa di adagiare sul lettino in primo piano le protesi delle braccia. Due medaglie d’oro nel fioretto paralimpico individuale, un argento in quello a squadre e decine di titoli mondiali: Bebe è una ragazza da record. Le conquiste del mestiere non bastano. Fin dagli esordi impegnata a tutelare lo sport e a perfezionare la comunicazione inclusiva, la giovane ha lanciato la Bebe Vio Academy, struttura in cui ragazzi disabili e normodotati fanno sport e si divertono insieme. La necessità di sensibilizzare su un argomento ancora difficile da digerire, quello della disabilità e della sua gestione, è stata esplicitata nuovamente dall’atleta che tante volte ha usato l’arma dello humour. La schermitrice abbatte il muro dei tabù per sostenere chi, come lei, può avere difficoltà a comportarsi senza tanti filtri nei contesti più comuni. È inutile gridare allo scandalo. Vio toglie il freno: getta le protesi che usa da quando è stata colpita dalla meningite e si lancia nel mare blu. Come a dire “Sono in ferie, non mi cercate”. La sua è una scelta di libertà…di pensare, di agire, di essere.