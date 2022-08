In Onda, Telese si "vendica" così, Il gesto contro Marianna Aprile. Imbarazzo in studio

Giada Oricchio 11 agosto 2022 a

Siparietto tra Luca Telese e Marianna Aprile a "In Onda", il talk politico di LA7. Il giornalista e co-conduttore ha aperto la puntata di giovedì 11 agosto con una citazione che ha sorpreso la simpatica compagna d’avventura. Dopo il riassunto introduttivo sulla giornata politica dominata dall’accordo (non ancora ufficializzato) tra Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi per correre insieme alle elezioni del 25 settembre, Marianna Aprile ha presentato gli ospiti ma si è dimenticata di citare il collega Luca Telese. Prima che la regia sfumasse per il nero pubblicitario, se n’è accorta e ha urlato: “Luca! Scusa, ma io ti do per scontato!”.

Al rientro in studio, Telese gli ha reso scherzosamente la pariglia: “Come sempre al mio fianco c’è una donna, ho deciso di presentarla con le parole di una grande scrittrice per lei fare un scriminatura perfetta a destra era impossibile eppure era lì che aveva sempre deciso di farla… il risultato era una riga imperfetta ma tenace come in fondo si sarebbe descritta lei’, sono le parole della scrittrice Marianna Aprile…”. La giornalista è esplosa in una risata bonaria: “Questo è un colpo bassissimo… mi punisci perché mi dimentico di te…”. E via alla lunga serata di politica.