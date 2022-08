In Onda, Marcello Sorgi: "Serve l'anti Meloni". E Telese in diretta legge il messaggio del deputato

Giada Oricchio 09 agosto 2022 a

Mara Carfagna può essere l’anti-Meloni? Sì, secondo Matteo Renzi. Durante la puntata del talk politico di La7 In Onda, martedì 9 agosto, i conduttori Luca Telese e Marianna Aprile hanno intervistato la ministra per il Sud e la coesione sociale, passata da Forza Italia ad Azione di Carlo Calenda, partito dato al 2% secondo un sondaggio di youtrend per SkyTg24 sulle intenzioni di voto. In collegamento, il giornalista e già direttore Marcello Sorgi prima ha osservato che Calenda è un grande comunicatore e potrebbe raddoppiare o triplicare la percentuale che a oggi gli viene riconosciuta e poi ha pungolato Carfagna: “Mi è venuto in mente che in questa campagna elettorale ci vuole un’anti-Meloni, non c’è, manca”.

Un assist perfetto per Telese che ha preso la parola rivelando un retroscena: “Proprio adesso sul cellulare mi è arrivato il messaggio di un deputato di cui non posso fare il nome: dice che Renzi ci sta vedendo perché c’è la sua candidata premier che è bravissima…”. La ministra ha socchiuso gli occhi lievemente infastidita, ma l’abile Marianna Aprile le ha fatto abbassare le difese con una battuta: “Non è solo Telese che la tira per la giacchetta…”.

Finalmente Carfagna ha addolcito lo sguardo solitamente sbarrato e si è sciolta in un sorriso: “Telese è famoso per questi giochetti… ogni volta che vengo qui mi tende delle trappole dalle quali io però riesco a liberarmi”. In effetti poco prima, il giornalista l’aveva marcata stretta sul cerchio magico che proteggerebbe eccessivamente Silvio Berlusconi, ma la deputata era riuscita a eludere la domanda.