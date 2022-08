Carlo Calenda torna a battagliare su Twitter e cita Il Gladiatore: seppellito dai meme

07 agosto 2022 a

a

a

Dopo il silenzio autoimposto rotto con l'annuncio nel salotto tv di Lucia Annunziata, Carlo Calenda torna a battagliare su Twitter. E lo fa citando il fil film "Il gladiatore", e collezionando a lunga serie di tweet ironici da parte gli utenti. Il segretario di Azione che ha rotto l'accordo con Enrico Letta ha ripreso a rispondere al fuoco di fila degli attacchi che gli arrivano soprattutto dal Pd. "Forza e onore", scrive Calenda al termine del tweet in cui invita i suoi a non replicare.

"Chiederei per cortesia a tutti i sostenitori di Azione di non rispondere agli attacchi. Adesso c’è solo lavoro da fare. Non ho alcuna acredine nei confronti del Pd. Solo il dispiacere per un’occasione mancata. Forza e onore", scrive l'ex ministro citando il motto di Massimo Decimo Meridio, il personaggio reso immortale da Russel Crowe ne Il gladiatore di Ridley Scott. Parole che il generale romano pronuncia nella prima scena del film, passando in rassegna le sue truppe.

Calenda oltre al botta e risposta con Enrico Letta, ha anche replicato alla parlamentare del Pd Irene Tinagli che aveva twittato: "Il Pd continuerà a lavorare perché il #25settembre prevalga un'idea di Italia moderna, aperta ai diritti civili e sociali, alleata delle democrazie liberali e non di Orban o Putin. Alla fine la partita resta questa. Oggi #Calenda si assume una responsabilità storica enorme". "Tutta la nostra vita Irene, abbiamo pensato che il populismo fosse la trappola mortale della sinistra riformista. Prima, durante e dopo l’errore del campo largo non ho sentito una parola dai riformisti del PD. Così come non l’ho sentita prima durante e dopo l’accordo con SI/EV", la replica.

Intanto i meme e i tweet ironici si sprecano. "Ricordiamo che Calenda è quello competente, pensate se fosse incompetente", "Calenda ha rotto l’alleanza e pure la min**ia", "Cristoforetti: ho fotografato l'Italia dallo spazio ma si vede solo l'ego di Calenda", sono alcuni dei post che si leggono su Twitter.