Guido Crosetto smonta la sinistra: "Chi pensava che Fratelli d'Italia..." La verità su Ue e Pnrr

05 agosto 2022

Guido Crosetto, consigliere di Giorgia Meloni e tra i fondatori di Fratelli d’Italia, ha ribadito in un’intervista che il partito in testa ai sondaggi (insieme al Pd) ha posizioni europeiste e atlantiste: “In autunno avremo la necessità di affrontare una grande emergenza economica e sociale" ha dichiarato Crosetto al quotidiano La Repubblica. "La barra dritta si tiene anche sapendo che avremo necessità di aiuto dal contesto europeo e internazionale nel quale l'Italia è collocata. L’Europa non si fida di Giorgia Meloni? È un'impressione della politica italiana, che gode nello screditare l'avversario all'estero per poi indebolirlo internamente. Lo si è fatto con Berlusconi e ora si tenta la stessa operazione con Meloni”.

Come è noto, Crosetto ha lasciato la politica per la presidenza dell’Aiad (Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza), ma con l’avvio della campagna elettorale si fa carico del ruolo di “pompiere”: una dichiarazione al giorno per rassicurare i mercati che non esiste alcun pericolo neofascista in Italia.

L’imprenditore ha definito i 5 voti ostili al Recovery e al Pnrr come “posizioni di eccessiva pignoleria” e ha chiarito: “Non furono voti contrari, ma astensioni. C’era la preoccupazione che gli Stati non riuscissero poi a rispettare i vari parametri europei, non a caso alcuni di quei requisiti sono stati poi corretti. Quando si è passati al merito Fratelli d'Italia ha sempre votato a favore”.

Per l’ex parlamentare i miliardi del Pnrr non sono a rischio: “Credo che a nessun partito del centrodestra venga in mente di rinunciare ad investire una cifra che vale il 2% annuo del Pil, per 5 anni” e ha negato che FdI sia euroscettico: “Ci sono due Europa: quella del Pnrr e quella che strangolò la Grecia. La prima, quella che sa fare comunità, ci piace, la seconda no. (…). Che vuol dire lo slogan Meno Europa, ma meglio? Che alcuni burocratismi sono surreali e distruttivi, tipo stabilire l'esatta dimensione dei cetrioli”.